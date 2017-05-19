В Вене пройдет конференция ОБСЕ по борьбе с терроризмом

БАКУ/Trend/ - В Вене, 23-го мая состоится ежегодная конференция ОБСЕ по борьбе с терроризмом: в мероприятии примут участие свыше четырехсот высокопоставленных официальных представителей со всего региона ОБСЕ. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном на официальной странице организации, в пятницу.

Как отмечено в сообщении, в рамках встречи стороны обсудят возможности вовлечения молодежи в процесс предотвращения и противодействия экстремизму и радикализму, в конечном счете ведущих к терроризму.

Мероприятие откроет действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц. В обсуждениях примут участие посол доброй воли ООН по борьбе за достоинство жертв торговли людьми, специальный представитель председателя ОБСЕ по борьбе с радикализмом и экстремизмом Питер Ньюман, а также генеральный секретарь организации Ламберто Зарньер.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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