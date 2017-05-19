Председательство в Совете Европы перейдет к Чехии

БАКУ/Trend/ - Согласно принципам очередности, обязанности председательства в Совете Европы, сроком на шесть месяцев перейдут к Чехии, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном на сайте СЕ.

Переход председательства от Кипра к Чехии состоится 23 Мая текущего года в Страсбурге.

Совет Европы - международная организация, которая содействует сотрудничеству между Европейскими странами, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией, в состав которой входит 47 государств.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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