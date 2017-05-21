Макрон надеется, что Роухани будет соблюдать ядерную сделку

21 мая 2017 02:12 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переизбрание Хасана Роухани на президентский пост увеличивает надежду на точное соблюдение ядерной сделки с Ираном, передает РИА Новости со ссылкой на распространенное Елисейским дворцом коммюнике.

"Переизбрание президента Роухани увеличивает надежду на то, что его правительство будет точно соблюдать историческое соглашение от 14 июля 2015 года, которое позволило дипломатическим путем урегулировать спорный вопрос по ядерному комплексу и начать новый этап в отношениях Ирана и международного сообщества. Франция, в свою очередь, продолжит тщательно следить за строгим исполнением всех пунктов данного соглашения", — говорится в заявлении.

Макрон призвал Иран способствовать дипломатическому урегулированию Ближневосточного конфликта. "Будучи сторонницей развития политического диалога с Ираном, Франция подтверждает необходимость дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и призывает Иран присоединиться к этому", — говорится в коммюнике.

Макрон поздравил Роухани с переизбранием, приветствовав высокую явку на прошедших выборах, и выразил надежду на "укрепление экономических, научных и культурных связей Франции и Ирана".

В субботу иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57 процентов голосов на выборах.

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