"Реал" стал чемпионом Испании по футболу

Мадридский "Реал" обыграл "Малагу" в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу и в 33-й раз за свою историю стал чемпионом страны, передает РИА Новости.

Заключительный матч сезона, прошедший в воскресенье в Малаге, завершился победой гостей со счетом 2:0. Мячами отметились Криштиану Роналду (на 2-й минуте) и Карим Бензема (55).

"Реал" по итогам 38 туров набрал 93 очка. Последний раз мадридцы побеждали в чемпионате Испании в сезоне-2011/12.

Их ближайший преследователь "Барселона" в воскресенье в параллельном матче обыграла "Эйбар" дома со счетом 4:2, набрав 90 очков. Дублем в этом матче отметился форвард каталонцев Лионель Месси, который с 37 голами стал лучшим бомбардиром сезона.