Брюссель намерен начать переговоры с Лондоном об условиях Brexit 20 июня

Брюссель хочет начать официальные переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза через 11 дней после проведения всеобщих парламентских выборов в Соединенном Королевстве, назначенных на 8 июня, передает ТАСС со ссылкой на газету The Telegraph.

"Остается всего 17 дней до важнейших всеобщих выборов. Всего через 11 дней после их проведения (20 июня) Европейский союз хочет, чтобы переговоры по Brexit начались. Место Великобритании за переговорным столом будет занято мной или Джереми Корбином", - говорится в речи британского премьера.

По словам Мэй, в июне "у нового правительства не будет времени, чтобы найти свой путь". "Поэтому ставки на этих выборах высоки", - добавила она.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit. Британские депутаты в апреле поддержали предложение британского премьера провести досрочные всеобщие парламентские выборы. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.