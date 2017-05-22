Великобритания откажется от невыгодной сделки с Брюсселем по условиям Brexit - Мэй

Правительство Великобритании предпочтет отказаться от заключения соглашения с Брюсселем по условиям Brexit, нежели подпишет невыгодную для страны сделку, сказала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в интервью вещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.

Британского премьера попросили прокомментировать ее недавнее заявление о том, что Великобританию ждут "мрачные" перспективы в случае провала переговоров с Брюсселем. "Я сказала, что отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка. Я думаю, как я уже говорила, что здесь (в Великобритании) есть люди, которые готовы подписать любое соглашение", - сказала она.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9 процентов одержали противники евроинтеграции. Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit. Британские депутаты в апреле поддержали предложение британского премьера провести досрочные всеобщие парламентские выборы 8 июня. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.