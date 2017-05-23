В результате трагедии на "Манчестер Арене" погибли не менее 20 человек (Обновлено)

23 мая 2017 03:47 (UTC+04:00)

03:47 (GMT+4) Американский телеканал NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщает по меньшей мере о 20 жертвах и сотнях раненых в результате трагедии на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, передает РИА Новости.

02:56 (GMT+4) Полиция Манчестера заявляет о погибших и раненых на стадионе "Манчестер Арена", передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление опубликованное в Twitter-аккаунте местных правоохранителей.

"Есть погибшие и раненые", — сказано в заявлении. Полиция просит избегать района ЧП.

02:51 (GMT+4) Полиция Манчестера назвала произошедшее на стадионе "Манчестер Арена", посетители которого сообщили о "хлопках, похожих на взрывы", серьезным инцидентом, передает РИА Новости.

"В настоящее время экстренные службы реагируют на серьезный инцидент на стадионе "Манчестер Арена". Избегайте этого района. Детали последуют как можно скорее", — заявила городская полиция в своем аккаунте в Twitter.

02:49 (GMT+4) Британские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена", передает РИА Новости.

"Полиция отреагировала на сообщения об инциденте на "Манчестер Арене". Пожалуйста, старайтесь держаться подальше от стадиона. Детали последуют", — сообщает в Twitter местная полиция.

Телеканал Sky News со ссылкой на Twiter очевидцев сообщил, что посетители концерта певицы Арианы Гранде писали о звуках, похожих на "выстрелы" или "звуки бомбы", но вполне вероятно, что люди приняли за взрыв звук лопнувшего динамика.

В настоящее время на место прибыли кареты скорой помощи и полицейские наряды, другие подробности не сообщаются.

Газета Mirror сообщает, что после того, как раздались хлопки, на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. На видео, которое в настоящее время стремительно распространяется в соцсетях, видно, что многие зрители концерта держат в руках большие воздушные шары, СМИ не исключили, что за "взрыв" был принят звук лопнувшего вблизи микрофона такого шара.

В настоящее время, по данным издания, на месте событий находится минимум 10 полицейских машин и пять машин скорой помощи.

Стадион "Манчестер Арена" рассчитан на 21 тысячу человек и расположен к северу от центра города. Согласно информации сайте арены, "Манчестер Арена" — это крупнейший крытый стадион в Евросоюзе. Арена была открыта в 1995 году, в числе выступавших на стадионе артистов такие мировые знаменитости, как U2, Rolling Stones, Мадонна и Лучано Паваротти.

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