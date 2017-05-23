Тереза Мэй назвала произошедшее в Манчестере ужасным терактом

23 мая 2017 06:18 (UTC+04:00)

Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала взрыв, произошедший накануне в городе Манчестер, "ужасным тератом", передает ТАСС со ссылкой на распространенное канцелярией премьера коммюнике.

"Мы работаем над тем, чтобы установить все обстоятельства того, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт", - говорится коммюнике.

"Все наши мысли о жертвах и семьях тех, кто пострадал", - заявила Тереза Мэй.

Как сообщило агентство Press Association, из-за взрыва Мэй прервала свою избирательную кампанию к назначенным на 8 июня досрочным парламентским выборам. Во вторник премьер-министр Великобритании проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По данным агентства, Мэй "возглавит заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи со взрывом в Манчестере".

Ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер-Арена" стали 19 человек, ранены около 50. Взрыв прогремел в районе 22:35 местного времени (01:35 GMT+4 вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

Новости по теме
Великобритания откажется от невыгодной сделки с Брюсселем по условиям Brexit - Мэй
Европа 22 мая 23:35
Тереза Мэй приветствовала результаты переговоров по Сирии в Астане
Европа 10 мая 06:20
Мэй и Макрон коротко обсудили вопрос выхода Великобритании из ЕС
Европа 8 мая 05:23
Тереза Мэй в среду попросит королеву о роспуске британского парламента
Европа 3 мая 01:44
Ядерные и ракетные испытания КНДР представляют угрозу для всего мира - премьер Британии
Европа 28 апреля 19:41
Британия готовит законы по введению санкций против стран после Brexit
Европа 28 апреля 12:44
Тереза Мэй призвала к борьбе с туризмом
Европа 26 апреля 07:13
Мэй сообщила Трампу и Меркель о намерении провести досрочные выборы
Европа 18 апреля 23:35
В Британии досрочные выборы в парламент пройдут 8 июня
Европа 18 апреля 14:23
Туск и Мэй договорились снизить напряженность в переговорах по Brexit
Европа 6 апреля 20:18
Британия направит в Иорданию военных инструкторов для борьбы с ИГ
В мире 3 апреля 15:51
Премьер-министр Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Европа 29 марта 01:38
Президент Узбекистана выразил соболезнования премьер-министру Великобритании
Узбекистан 25 марта 08:47
Тереза Мэй встретилась с пострадавшими при теракте в Лондоне
Европа 23 марта 20:57
В теракте в Лондоне пострадали граждане 11 стран
Европа 23 марта 17:10
Британия выделит 2,5 млрд фунтов на усиление безопасности и разведки
Европа 23 марта 16:47
Террорист, осуществивший атаку в Лондоне, был британцем
Европа 23 марта 16:10
Теракт в Лондоне унес жизни пяти человек, 40 ранены (Обновлено)
Европа 23 марта 02:32