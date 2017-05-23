Тереза Мэй назвала произошедшее в Манчестере ужасным терактом

Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала взрыв, произошедший накануне в городе Манчестер, "ужасным тератом", передает ТАСС со ссылкой на распространенное канцелярией премьера коммюнике.

"Мы работаем над тем, чтобы установить все обстоятельства того, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт", - говорится коммюнике.

"Все наши мысли о жертвах и семьях тех, кто пострадал", - заявила Тереза Мэй.

Как сообщило агентство Press Association, из-за взрыва Мэй прервала свою избирательную кампанию к назначенным на 8 июня досрочным парламентским выборам. Во вторник премьер-министр Великобритании проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По данным агентства, Мэй "возглавит заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи со взрывом в Манчестере".

Ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер-Арена" стали 19 человек, ранены около 50. Взрыв прогремел в районе 22:35 местного времени (01:35 GMT+4 вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.