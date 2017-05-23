Певица Ариана Гранде сожалеет, что на ее концерте в Манчестере произошел теракт

23 мая 2017 07:34 (UTC+04:00)

Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой на стадионе "Манчестер Арена" произошел теракт, заявила, что она сожалеет о случившемся, передает РИА Новости.

"Разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов", — написала Гранде в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее представитель певицы Джозеф Кароззу заявил, что Гранде не пострадала.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения.

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