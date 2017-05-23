ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, передает ТАСС. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает иракский интернет-портал "Ахбар Ирак".

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.