Нападение в Манчестере было совершено террористом-смертником

23 мая 2017 10:28 (UTC+04:00)

Нападение в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, было совершено одиночкой, который пронес с собой на арену взрывное устройство, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам главного констебля полиции Большого Манчестера Иэна Хопкинса, террорист погиб на месте. Несмотря на то, что полиция считает, что нападавший действовал в одиночку, следователи пытаются установить, были ли у него сообщники. Полиция уверена, что "мужчина принес с собой самодельное взрывное устройство, которое он привел к действие".

Взрыв на крытом стадионе в английском городе Манчестер на севере страны прогремел примерно в 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Власти расценили произошедшее как террористический акт.

Новости по теме
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере
Европа 10:17
В Иране предотвращен теракт
Общество 13 мая 19:37
Во Франции разыскивают трех человек по подозрению в подготовке теракта
Европа 7 мая 04:20
Во Франции задержали пять человек по делу о подготовке теракта
Европа 25 апреля 21:33
В Турине арестовали марокканца, планировавшего совершить теракт
Европа 24 апреля 22:51
Четыре человека стали жертвами взрыва близ базы ВС США в Афганистане
Другие страны 24 апреля 20:26
Рядом с телом убитого в Париже террориста нашли записку с присягой на верность ИГ
Европа 21 апреля 22:05
Теракт в иракском Мосуле, 16 погибших
Арабские страны 18 апреля 22:28
В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в Петербурге
Россия 17 апреля 20:28
Жертвами теракта у президентского дворца в Кабуле стали пять человек
Другие страны 12 апреля 20:45
При взрыве в метро Петербурга пострадали 102 человека
Россия 11 апреля 19:32
Подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме признал вину
Европа 11 апреля 12:37
Девять человек остаются в больнице после теракта в Стокгольме
Европа 10 апреля 11:59
Вероятный исполнитель теракта в Стокгольме бежал из города на аэроэкспрессе
Европа 8 апреля 16:46
Глава правительства Швеции возложил цветы на месте теракта в Стокгольме
Европа 8 апреля 16:00
МИД Ирана осудил теракт в столице Швеции
Политика 8 апреля 14:54
ЕС выразил готовность оказать любую помощь Швеции после теракта в Стокгольме
Европа 7 апреля 19:59
По делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержали восемь человек
Россия 6 апреля 21:05