Евросоюз нанесет ответный удар терроризму - Юнкер

23 мая 2017 12:42 (UTC+04:00)

Евросоюз соболезнует Великобритании в связи с терактом в Манчестере и намерен вместе с ней нанести ответный удар терроризму, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, передает РИА Новости.

"Я выражаю мои глубочайшие соболезнования премьер-министру (Великобритании Терезе) Мэй и британскому народу. Сегодня мы скорбим с вами. Завтра мы будем бок о бок с вами наносить ответный удар тем, кто стремится разрушить наш образ жизни", — заявил Юнкер.

Он отметил, что террористы недооценивают устойчивость ЕС и Великобритании.

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