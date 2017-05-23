Евросоюз нанесет ответный удар терроризму - Юнкер

Евросоюз соболезнует Великобритании в связи с терактом в Манчестере и намерен вместе с ней нанести ответный удар терроризму, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, передает РИА Новости.

"Я выражаю мои глубочайшие соболезнования премьер-министру (Великобритании Терезе) Мэй и британскому народу. Сегодня мы скорбим с вами. Завтра мы будем бок о бок с вами наносить ответный удар тем, кто стремится разрушить наш образ жизни", — заявил Юнкер.

Он отметил, что террористы недооценивают устойчивость ЕС и Великобритании.