Во Франции почти 30 человек пострадали при пожаре в школе-интернате

23 мая 2017 13:26 (UTC+04:00)

По меньшей мере 27 человек пострадали в ночь на вторник при пожаре в школе-интернате рядом с французским городом Ренн, передает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

Огонь вспыхнул около 2.30 по местному времени на втором этаже здания. Для борьбы с пожаром к общежитию прибыли около 100 пожарных.

Из здания вывели 53 человека — как учащихся, так и воспитателей. В результате пожара госпитализированы 27 человек, состояние трех из них врачи оценивают как тяжелое.

Причина возгорания к настоящему моменту неизвестна, ведется следствие.

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