У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере

23 мая 2017 15:04 (UTC+04:00)

Британская полиция располагает информацией о личности исполнителя теракта в Манчестере. С таким заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, передает ТАСС.

"Полиция и спецслужбы полагают, что им известна личность исполнителя теракта. На данном этап расследования мы не можем назвать его имени", - сказала премьер.

Мэй подтвердила, что среди пострадавших и погибших в теракте много детей.

"Мы знаем, что среди погибших и пострадавших есть много детей и молодых людей", - сказала она. "Он намеренно выбрал место и время, чтобы устроить максимальную бойню", - подчеркнула премьер, сказав, что жизнь многих пострадавших остается под угрозой.

Она также сообщила, что посетит во вторник Манчестер.

"Позже сегодня я посещу Манчестер, чтобы встретиться с начальником полиции графства Большой Манчестер Иэном Хопкинсом и мэром Манчестера Эндрю Бернэмом", - сказала она.

По словам премьер-министра, уровень террористической угрозы в Великобритании повышен не будет.

"Уровень террористической угрозы остается существенным, это означает, что возможность осуществления теракта остается крайне высокой", - сказала она.

Мэй добавила, что "позднее сегодня проведет еще одно заседание чрезвычайного комитета COBRA.

Новости по теме
В посольстве Великобритании в Баку будет открыта книга соболезнований
Общество 15:17
В торговом центре в Манчестере, откуда эвакуировали людей, раздался хлопок
Европа 14:44
Взрывное устройство в Манчестере привел в действие смертник - Мэй
Европа 14:41
Посольство Великобритании в Баку приспустило государственный флаг
Общество 10:43
Жертвами трагедии на стадионе в Манчестере стали 22 человека (ФОТО) (Обновлено)
Европа 10:28
Нападение в Манчестере было совершено террористом-смертником
Европа 10:28
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере
Европа 10:17
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Европа 04:34
В Иране предотвращен теракт
Общество 13 мая 19:37
Во Франции разыскивают трех человек по подозрению в подготовке теракта
Европа 7 мая 04:20
Во Франции задержали пять человек по делу о подготовке теракта
Европа 25 апреля 21:33
В Турине арестовали марокканца, планировавшего совершить теракт
Европа 24 апреля 22:51
Четыре человека стали жертвами взрыва близ базы ВС США в Афганистане
Другие страны 24 апреля 20:26
Рядом с телом убитого в Париже террориста нашли записку с присягой на верность ИГ
Европа 21 апреля 22:05
Теракт в иракском Мосуле, 16 погибших
Арабские страны 18 апреля 22:28
В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в Петербурге
Россия 17 апреля 20:28
Жертвами теракта у президентского дворца в Кабуле стали пять человек
Другие страны 12 апреля 20:45
При взрыве в метро Петербурга пострадали 102 человека
Россия 11 апреля 19:32