У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере

Британская полиция располагает информацией о личности исполнителя теракта в Манчестере. С таким заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, передает ТАСС.

"Полиция и спецслужбы полагают, что им известна личность исполнителя теракта. На данном этап расследования мы не можем назвать его имени", - сказала премьер.

Мэй подтвердила, что среди пострадавших и погибших в теракте много детей.

"Мы знаем, что среди погибших и пострадавших есть много детей и молодых людей", - сказала она. "Он намеренно выбрал место и время, чтобы устроить максимальную бойню", - подчеркнула премьер, сказав, что жизнь многих пострадавших остается под угрозой.

Она также сообщила, что посетит во вторник Манчестер.

"Позже сегодня я посещу Манчестер, чтобы встретиться с начальником полиции графства Большой Манчестер Иэном Хопкинсом и мэром Манчестера Эндрю Бернэмом", - сказала она.

По словам премьер-министра, уровень террористической угрозы в Великобритании повышен не будет.

"Уровень террористической угрозы остается существенным, это означает, что возможность осуществления теракта остается крайне высокой", - сказала она.

Мэй добавила, что "позднее сегодня проведет еще одно заседание чрезвычайного комитета COBRA.