Великобритания шокирована гибелью людей в Манчестере – Елизавета II

Великобритания шокирована гибелью людей в результате теракта в Манчестере. Об этом королева Елизавета II заявила в письме своему представителю в этом городе, лорду-лейтенанту графства Большой Манчестер Уоррену Смиту, передает ТАСС.

"Вся страна шокирована смертями и ранениями такого большого числа людей в Манчестере минувшим вечером - взрослых и детей, которые только что получали удовольствие от концерта", - написала Ее Величество. Королева Великобритании также выразила соболезнования родственникам погибших и поблагодарила оперативные службы города за профессионализм и заботу о пострадавших.