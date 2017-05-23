В Манчестере при взрыве пострадали около 120 человек

Порядка 120 человек были ранены в результате взрыва на стадионе в Манчестере, передает РИА Новости со ссылкой на газету Manchester Evening News.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 59 пострадавших.

"В общей сложности, наши врачи оказали помощь и забрали в больницу 59 пациентов, и около 60 легкораненым была оказана помощь нашими командами, но они не поехали в больницу", - сообщил руководитель Северо-Западной службы медпомощи Дерек Картрайт.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".