В Манчестере при взрыве пострадали около 120 человек

23 мая 2017 19:05 (UTC+04:00)

Порядка 120 человек были ранены в результате взрыва на стадионе в Манчестере, передает РИА Новости со ссылкой на газету Manchester Evening News.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 59 пострадавших.

"В общей сложности, наши врачи оказали помощь и забрали в больницу 59 пациентов, и около 60 легкораненым была оказана помощь нашими командами, но они не поехали в больницу", - сообщил руководитель Северо-Западной службы медпомощи Дерек Картрайт.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Новости по теме
Концерты Арианы Гранде в Европе приостановлены после теракта в Манчестере
Европа 18:05
Певица Ариана Гранде сожалеет, что на ее концерте в Манчестере произошел теракт
Европа 07:34
Тереза Мэй назвала произошедшее в Манчестере ужасным терактом
Европа 06:18