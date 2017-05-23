Группа депутатов бундестага отменила визит в Турцию

23 мая 2017 21:23 (UTC+04:00)

Группа депутатов бундестага отменила запланированный визит в Турцию, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Вице-президент бундестага Клаудиа Рот ("Зеленые") и ещё трое депутатов должны были посетить Анкару, Диярбакыр и Стамбул. В рамках поездки, запланированной с четверга по воскресенье, делегация собиралась обсудить прошедший референдум и его последствия, внутриполитическое развитие Турции и отношения страны с ЕС. Депутаты бундестага должны были провести встречи с представителями турецкого МИД, президиума парламента и депутатами. Визит на военную базу "Инджирлик" запланирован не был.

Причины отмены визита пока неизвестны, о них Рот намерена объявить в среду.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что Турция проинформировала министерство за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" о невозможности поездки.

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