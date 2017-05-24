У Букингемского дворца отменен развод караулов из-за угрозы терактов

24 мая 2017 14:14 (UTC+04:00)

Традиционный развод караула у Букингемского двора, лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II, отменен из-за повышенного уровня террористической угрозы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства.

"Я могу сообщить, что смена караула не будет производиться сегодня", - сказала представитель ведомства. По информации агентства Press Association (PA), решение было принято для того, чтобы высвободить полицейских, занятых перекрытием улиц во время традиционной церемонии.

Смена караула королевских гвардейцев у ворот Букингемского дворца - наиболее красочная и известная церемония в Лондоне, традиционно привлекающая тысячи туристов.

22 мая в 22:35 по местному времени на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, более 60 получили ранения. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

Ранее премьер Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в королевстве повышается с серьезного до критического. При этом с 2014 года уровень террористической угрозы держался на предпоследнем уровне по пятибалльной шкале в связи с "серьезным обострением" ситуации в Ираке и Сирии.

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