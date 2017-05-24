В центре Манчестера идет спецоперация

24 мая 2017 16:59 (UTC+04:00)

Британская полиция сегодня проводит обыск в центре Манчестера в связи с расследованием происшедшего в ночь с понедельника на вторник теракта на стадионе "Манчестер-арена".

Об этом говорится в заявлении полицейского управления города, опубликованного на его официальной странице в "Твиттере", передает ТАСС..

"Сотрудники полиции проводят обыск по одному адресу в центре города Манчестера в рамках расследования ужасного происшествия на "Манчестер-арене", - отмечается в заявлении правоохранительного управления. - Для обеспечения безопасности мы временно закрыли линию железной дороги, но сейчас она снова была открыта".

Ранее газета Manchester Evening News сообщила, что сотрудники полицейского спецназа, вооруженные автоматами, окружили и ворвались в жилой многоквартирный дом в центе Манчестера.

22 мая в 22:35 по местному времени на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе.

Во вторник полиция задержала одного подозреваемого по этому делу, в среду были задержаны еще трое подозреваемых.

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