В Брюсселе проходит марш против Трампа

24 мая 2017 21:00 (UTC+04:00)

Марш противников президента США Дональда Трампа, прибывшего в среду с первым визитом в Брюссель, проходит в столице Бельгии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTBF.

О своем желании принять участие в акции протеста против пребывания и политики Трампа в социальных сетях объявили около 10 тысяч человек.

Костяк манифестантов, по данным газеты Derniere heure, составляют граждане Германии, Франции и Нидерландов. В марше участвуют также активисты экологической организации Greenpeace.

​Противники Трампа несут плакаты "Стоп Трамп!", "Хватит торговать войной!", "Строить мосты, не стены!", а также чучела президента США.

Акция пока проходит организованно, в условия повышенных мер безопасности.

​Ранее в среду сообщалось, что в королевском дворце в Брюсселе начались переговоры премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля и президента США Дональда Трампа. В переговорах со стороны США, помимо Трампа, участвуют госсекретарь США Рекс Тиллерсон и советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер, со стороны Бельгии — премьер Мишель, главы МИД и минобороны Дидье Рейндерс и Стевен Вандепут.

Новости по теме
Президент Турции отбыл в Брюссель
Турция 20:41
Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО
США 20:30
Трамп завершил визит в Италию и направляется в Брюссель на саммит НАТО
США 17:10
Трамп обсудил в Ватикане ситуацию на Ближнем Востоке и защиту христиан
В мире 15:07
Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием"
Другие страны 05:14
Создание коалиции против терроризма - задача для всех религий - Белый дом
США 02:22
Трамп прибыл в Италию для встречи с папой римским
США 23 мая 21:04
Трамп после визита в Израиль вылетел на встречу с папой римским и саммит НАТО
США 23 мая 17:48
Визит Трампа возродил надежду на подписание мирного договора с Израилем - Аббас
В мире 23 мая 12:58
Трамп приехал в Палестину на переговоры с Аббасом
США 23 мая 11:45
Трамп стал первым президентом США, посетившим святыни Старого города Иерусалима
США 22 мая 19:18
Трамп прибыл с первым визитом в Израиль
США 22 мая 13:43
Трамп пригласил короля Саудовской Аравии с визитом в США
США 21 мая 22:41
Президент Филиппин назвал Трампа своим другом
Другие страны 21 мая 14:16
Трамп поздравил Кубу с Днем независимости
США 21 мая 01:24
Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию
В мире 20 мая 11:22
Трамп начинает первое заграничное турне с переговоров в Саудовской Аравии
США 20 мая 03:29
Политика США по Ирану ориентирована на примирение - эксперт
Политика 18 мая 13:02