В Греции подорвали автомобиль экс-премьера

25 мая 2017 21:00 (UTC+04:00)

Взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как сообщил источник РИА Новости в полиции, в результате взрыва пострадали четыре человека, жизни самого политика ничего не угрожает,

"Пападимос находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Взорвался заминированный пакет. Взрыв произошел в автомобиле, ранения получили также трое сопровождавших экс-премьера человек", — сообщил собеседник агентства.

Новостной сайт newsit.gr пишет, что происшествие могло быть терактом. По данным издания, взрыв произошел в тот момент, когда экс-премьер открыл в своей машине некий пакет.

По сообщению газеты "Этнос", бывший премьер-министр госпитализирован, он получил ранения в руку и в область живота. Помимо него и водителя, по данным газеты, легкие ранения получил также личный охранник Пападимоса. Сообщается также, что взрыв произошел во время движения автомобиля.

Издание "Прото тема" сообщает, что взрыв произошел в тот момент, когда бывший премьер-министр открыл какой-то пакет в своем автомобиле. Автомобиль бронированный, его окна от взрыва не пострадали. Вместе с тем, сработали подушки безопасности, и из автомобиля пошел дым, сообщает издание. Оно также отмечает, что машину Пападимоса сопровождала полиция.

В последнее время несколько посылок с бомбами были отправлены анархистскими террористическими организациями Греции в МВФ и ряду немецких политиков.

Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.

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