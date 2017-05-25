В Большом Манчестере проходит полицейская операция с участием саперов

Полицейская операция проходит в городе Уиган, входящем в агломерацию Большого Манчестера, передает РИА Новости со ссылкой на газету Manchester Evening News.

По данным издания, в один из кварталов Уигана прибыли два микроавтобуса с полицейскими саперами и машина скорой помощи. Над городом барражируют вертолеты.

Ранее сообщалось, что в четверг днем в Уигане прошли обыски в связи с совершенным в Манчестере терактом.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.