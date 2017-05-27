Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к совершению теракта

27 мая 2017 00:28 (UTC+04:00)

Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к совершению теракта в Манчестере, передает ТАСС. Об этом в пятницу информировали в полиции графства Большой Манчестер.

Таким образом, число задержанных по делу о теракте на стадионе "Манчестер-Арена" достигло 11 человек, из них двое были отпущены, девять остаются под арестом.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

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