В Средиземном море за сутки обнаружили тела еще десяти мигрантов

Тела еще десяти мигрантов, погибших в Средиземном море при попытке добраться из Северной Африки к берегам Европы, были подняты на борт спасательных судов в течение последних суток, сообщила в субботу береговая охрана Италии. Об этом передает РИА Новости.

Всего с вечера пятницы в ходе 12 поисково-спасательных операций, проведенных при координации римского оперативного центра береговой охраны, были спасены около 2,2 тысячи беженцев. Они находились на пяти деревянных и десяти резиновых лодках, следовавших от побережья Ливии в Италию.

Два дня назад береговая охрана сообщила, что в результате кораблекрушения, происшедшего в среду примерно в 30 морских милях от берегов Ливии, погибли 35 человек, тела которых были извлечены из моря.