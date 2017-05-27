British Airways отменила все вылеты из аэропортов Хитроу и Гатвик

27 мая 2017 17:10 (UTC+04:00)

Авиакомпания British Airways отменила все вылеты из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик из-за неполадок с компьютерной системой, передает телерадиокомпания Би-би-си. Об этом передает РИА Новости.

По данным телерадиокомпании, будут отменены все рейсы авиакомпании в субботу до 18.00 по местному времени (20.00 мск).

Ранее в субботу сообщалось, что сотни пассажиров британской авиакомпании British Airways застряли в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании. Кроме того, помимо рейсов в Лондоне, задержаны и отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира.

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