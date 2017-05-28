Ученые узнали, какая погода мешает выспаться

28 мая 2017 01:12 (UTC+04:00)

Повышение температуры в ночное время негативно влияет на сон, установили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Science Advances.

Поводом для исследования стала аномальная жара, отмеченная в Сан-Диего в октябре 2015 года, рассказал один из авторов работы Ник Обрадович порталу Eurekalert. Обрадович заметил, что как он сам, так и многие окружающие в этот период страдали от недосыпа. Это навело его на мысль проверить, существует ли какая-либо закономерность между температурными скачками в ночное время и качеством сна, передает РИА Новости.

Материалом для исследования стали данные общих медицинских исследований, собранные с 2002 по 2011 годы при участии 765 тысяч жителей США. Ученые сопоставили отмеченные подопытными случаи недостаточного сна и информацию метеорологических служб о температурных условиях.

В результате выяснилось, что аномальный рост температуры на 1 градус по Цельсию приводит к трем случаям недостатка сна на 100 человек в месяц. Негативное влияние потепления в ночное время становится более острым в летний период. Ученые также отметили, что лица с более низким материальным достатком, а также те, кто старше 65 лет, больше остальных страдают от недосыпа, связанного со скачками температуры.

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