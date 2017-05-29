В Манчестере в рамках расследования теракта задержали студента-химика

29 мая 2017 05:06 (UTC+04:00)

Среди задержанных в рамках расследования теракта в британском Манчестере оказался студент-химик, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

Правоохранители, как отмечает издание, задержали Мохаммеда Верфалли и его брата Яхью в субботу утром - за несколько часов до того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй понизила уровень террористической угрозы до "серьезного".

Полиция в субботу сообщила о задержании двух человек - 20 и 22 лет, при этом не назвав их имен. На данный момент общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составляет 13 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 15 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

Издание пишет, что братья вместе с другими подозреваемыми родились в Великобритании и в то же время имеют ливийские корни. Считается, что они общались с тем же кругом лиц, с кем общался и исполнитель теракта Салман Абеди.

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