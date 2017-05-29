Кандидат в канцлеры Германии обвинил Трампа в политическом шантаже

29 мая 2017 16:39 (UTC+04:00)

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц обвинил президента США Дональда Трампа в политическом шантаже, передает РИА Новости со ссылкой на газету Tagesspiegel.

"Новый президент США делает ставку не на международное сотрудничество, а на изоляционизм и мнимое право сильного", - заявляет Шульц в материале, подготовленном для издания.

По мнению кандидата в канцлеры, политика America first является лишь покушением на принцип свободной торговли.

"America first, по трамповской логике, означает отход от Парижского соглашения по климату, о котором с трудом удалось договориться, демонтаж ООН, политический шантаж вместо международной дипломатии", - говорит он.

Кроме того, Шульц призывает европейцев не подчиняться логике Трампа по наращиванию вооружений.

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