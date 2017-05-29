Немецкая контрразведка готовится к протестам в ходе саммита G20 в Гамбурге

29 мая 2017 18:01 (UTC+04:00)

Контрразведка Германии готовится к массовым протестам в ходе саммита G20 в Гамбурге, заявил в понедельник, выступая в Берлине, глава Федерального ведомства по защите конституции Ганс-Георг Маасен, передает РИА Новости.

"Мы наблюдаем высокую мобилизацию в рядах левых экстремистов в связи с саммитом G20", - заявил Маасен, добавив, что "мы очень внимательно следим за тем, что именно обсуждается и готовится там".

По словам главы контрразведки, его ведомство делится получаемой информацией с полицией Гамбурга и федеральными властями. Он добавил, что "полицейские хорошо подготовлены к саммиту G20 в начале июля в Гамбурге".

Встреча глав государств и правительства стран "большой двадцатки", а также представителей ЕС состоится в Гамбурге 7-8 июля. Охранять порядок в городе во время мероприятия будут более 15 тысяч полицейских. Представители объединения антиглобалистов attack заявили ранее, что выведут до 150 тысяч человек на улицы города в знак протеста против проведения саммита.

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