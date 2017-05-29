11 человек погибли в результате урагана в Москве

29 мая 2017 20:37 (UTC+04:00)

Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, еще 50 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Из-за шквалистого, обрушившегося на Москву ветра, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются, 11 человек погибли", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, больные поступают в десять больниц города. "Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме", - подчеркнул он. Представитель департамента отметил, что данные по количеству пострадавших будут уточняться.

Тем временем Следственный комитет подтвердил, что в результате урагана в Москве и Подмосковье погибли не менее восьми человек, данные о погибших и пострадавших уточняются.

"В результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье погибли и пострадали люди. На данный момент известно о восьми погибших. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В различных районах от травм, полученных в результате падения деревьев и разрушения различных конструкций, предварительно семь человек погибло в Москве и 11-летняя девочка - в Раменском районе Московской области", - добавила она. По всем случаям проводятся доследственные проверки.

Проверку в связи с последствиями урагана начала также прокуратура Москвы.
"В связи с ураганом в Москве и его последствиями прокуратурой города совместно со столичными Департаментом природопользования и охраны окружающей среды и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства организована проверка", - сообщили в столичной прокуратуре.

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