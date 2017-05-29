В Молдавии пять российских дипломатов объявлены персонами нон грата

29 мая 2017 20:58 (UTC+04:00)

Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии, передает РИА Новости со ссылкой на Publika.

"Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов", — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анну Самсон

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых дипломатов персона нон грата в республике.
"Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже", — сказал Мухаметшин.

На известие о высылке дипломатов уже отреагировал президент Молдавии Игорь Додон. Он назвал эти действия правительства республики "возмутительным актом".

"Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений", — заявил Додон РИА Новости.

Он предупредил местную власть, что "принятое ею решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным".

"Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", — отметил Додон.

По его словам, кабинет министров настаивает, чтобы россияне покинули страну в течение 72 часов.

Новости по теме
Российские и японские физики впервые в мире синтезировали квантовый металл
В мире 16:37
Назначен посол Туркменистана в Словении
Туркменистан 08:39
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
Россия 28 мая 13:43
В Росии с рельсов сошли четыре цистерны с мазутом
Россия 28 мая 10:49
Российско-туркменские отношения носят стратегический характер - Валентина Матвиенко
Туркменистан 26 мая 19:46
Беларусь и Россия планируют создать совместный центр по выпуску беспилотников
Беларусь 26 мая 15:16
У Баку и Москвы доверительный открытый диалог по любым вопросам - МИД РФ
Политика 25 мая 16:24
Ленобласть готова оказать поддержку продвижению азербайджанских товаров на крупные рынки РФ и Европы
Бизнес 25 мая 14:50
Россия предлагает ЕС объединить банки данных о террористах
Россия 25 мая 11:44
В Турции опровергли информацию о новых ограничениях в торговле с Россией
Турция 25 мая 10:40
Турецкие экспортеры подтвердили ограничения на импорт продукции из России
Турция 24 мая 17:52
РФ и Турция ведут переговоры, касающиеся ограничений на поставки сельхозпродукции
Турция 24 мая 15:53
РЗС не получал документов об ограничении поставок пшеницы в Турцию
Россия 24 мая 13:04
Скончался внук Сталина
Россия 24 мая 10:50
Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы
Турция 24 мая 10:23
В Кремле началась встреча Путина и Дутерте
Россия 24 мая 00:59
Российский турпоток в Турцию может выйти на докризисный уровень - АТОР
Россия 23 мая 16:58
Египет и Россия вышли на финальную стадию подготовки контракта по АЭС
Россия 23 мая 13:29