Во Франции в ходе антитеррористической операции задержаны шесть человек

30 мая 2017 13:32 (UTC+04:00)

Французская полиция провела операцию по захвату исламистов, в ходе которой были задержаны шесть человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Операция проводилась по запросу прокуратуры в парижском районе Иль-де-Франс, а также в городе Бордо (юго-запад страны).

"Задержаны четверо мужчин и две женщины", - уточнил телеканал.

Один из задержанных - 48 летний мужчина, который ранее в течение восьми лет находился в американской спецтюрьме в Гуантанамо, созданной для содержания особо опасных боевиков- исламистов.

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