Европа должна стать активным международным игроком – Меркель

Европа должна стать активным игроком на международной арене. Об этом заявила в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает ТАСС.

"Контакты с США, как и с другими партнерами, конечно, важны, трансатлантические отношения имеют выдающееся значение, - сказала она. - Но становится все больше причин для того, чтобы мы взяли нашу судьбу в наши руки".

"Европа должна стать активным игроком в международных делах", - убеждена канцлер. По ее словам, "есть необходимость внести вклад в решение конфликтов, как, например, в Ливии, проводить единую внешнюю политику". "В некоторых вопросах мы не так хороши, как должны быть", - считает глава германского кабмина.

Меркель также прокомментировала свое заявление, сделанное в конце прошлой недели после саммита "семерки" в итальянском Таормине, в котором она констатировала, что времена, когда европейские страны могли полагаться на других, прошли. Ее слова были восприняты как явная критика в адрес президента США Дональда Трампа.

"Я лишь указала на то, что в свете текущей ситуации есть еще больше причин для того, чтобы мы в Европе взяли нашу судьбу в свои собственные руки", - пояснила канцлер ФРГ.