Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта жителю Лондона, направлявшемуся в Турцию

30 мая 2017 19:57 (UTC+04:00)

Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта мужчине, задержанному ранее в лондонском аэропорту Станстед, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте столичной полиции, передает ТАСС.

Скотленд-Ярд уточняет, что позднее родившийся в 1979 году Авейс Факей, который проживает на севере Лондона, предстанет перед магистратским судом района Вестминстер.

"37-летнему мужчине, арестованному 23 мая в аэропорту Станстед, было предъявлено обвинение в подготовке террористического акта", - говорится в кратком коммюнике.

Мужчина, задержанный сотрудниками контртеррористического подразделения полиции, собирался сесть на самолет, направлявшийся в Турцию. Операция была связана с его возможной поездкой в Сирию.

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