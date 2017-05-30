Певица Ариана Гранде даст концерт в Манчестере 4 июня

30 мая 2017 20:38 (UTC+04:00)

Американская певица Ариана Гранде выступит с концертом в Манчестере, где на прошлой неделе произошел теракт, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Как сообщают организаторов, мероприятие состоится в это воскресенье, 4 июня.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с 22 на 23 мая сразу после завершения выступления Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 пострадали.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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