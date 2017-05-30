В Париже проводят спецоперацию после угрозы "взорвать" автобус

30 мая 2017 22:57 (UTC+04:00)

Полицейская операция проходит в 14-м округе Парижа после сообщения о подозрительном предмете в автобусе, передает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

Автобус следовал по бульвару Сен-Марсель. Как сообщил представитель префектуры полиции столицы радиостанции France Info, три молодых человека угрожали "взорвать" автобус и отказывались пройти проверку.

В рамках меры предосторожности на место прибыли правоохранители, в настоящее время проходят проверки. По данным префектуры, скорее всего молодые люди "мелкие правонарушители".

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