В Манчестере отпустили трех задержанных в рамках расследования теракта

31 мая 2017 03:15 (UTC+04:00)

Британская полиция отпустила без предъявления обвинений трех человек, задержанных ранее в рамках расследования теракта в Манчестере, передает РИА Новости со ссылкой на страницу полиции города в Twitter.

"Сегодня мы освободили без предъявления обвинений двух мужчин в возрасте 20 и 24 лет из района Фаллоуфилд и 37-летнего мужчину из района Блэкли", — говорится в сообщении.

Всего в ходе расследования были задержаны 16 человек, двое из них были отпущены без предъявления обвинений ранее. Таким образом, в настоящее время общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составляет 11 человек.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

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