В Мельбурне задержали пассажира, угрожавшего пилотам Malaysia Airlines

Служба безопасности аэропорта австралийского Мельбурна задержала пассажира, который угрожал пилотам самолета авиакомпании Malaysia Airlines, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что пассажир пытался попасть в кабину пилотов и заявлял, что у него бомба.

Самолет вылетел из Мельбурна в малайзийскую столицу Куала-Лумпур, но из-за инцидента вернулся в аэропорт отправления.

После возвращения малайзийского авиалайнера мельбурнский аэропорт Тулламарин был закрыт, все вылеты отложены, а прилетающие самолеты перенаправлялись в другой аэропорт.