В Мельбурне задержали пассажира, угрожавшего пилотам Malaysia Airlines

31 мая 2017 20:31 (UTC+04:00)

Служба безопасности аэропорта австралийского Мельбурна задержала пассажира, который угрожал пилотам самолета авиакомпании Malaysia Airlines, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что пассажир пытался попасть в кабину пилотов и заявлял, что у него бомба.

Самолет вылетел из Мельбурна в малайзийскую столицу Куала-Лумпур, но из-за инцидента вернулся в аэропорт отправления.

После возвращения малайзийского авиалайнера мельбурнский аэропорт Тулламарин был закрыт, все вылеты отложены, а прилетающие самолеты перенаправлялись в другой аэропорт.

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