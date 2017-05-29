Израильские военные провели испытательный пуск ракеты

29 мая 2017 10:49 (UTC+04:00)

Израильские военные объявили об успешном пуске ракеты для испытаний ее двигателя, передает РИА Новости.

Ракета стартовала с одной из баз в густонаселенном центре страны и была замечена тысячами израильтян, которые в это время ехали на работу.

"Израиль провел пуск для испытаний ракетного двигателя… Испытания прошли в соответствии с планом", — сообщило министерство обороны, не раскрывая подробностей.

Новостной интернет-ресурс "Уай-нет" предполагает, что испытываемый двигатель может использоваться в ракетах класса "земля-воздух", таких как "Хец", или "земля-земля", типа "Иерихон", которая, по не комментируемым израильтянами данным зарубежной печати, имеет средний радиус действия и способна нести неконвенциональные боеголовки.

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