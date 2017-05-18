Не менее четырех боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

18 мая 2017 00:22 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) ликвидированы в результате авиаудара в районе Бати Кот провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны исламской республики.

По данным ведомства, в ходе операции также удалось уничтожить транспортное средство террористов.

Как подчеркивают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность ИГ.

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