Число погибших от взрыва на золотых приисках в ЮАР достигло 29 человек

18 мая 2017 03:13 (UTC+04:00)

Экстренные службы ЮАР извлекли 29 тел из-под завалов на нелегальных золотых приисках после взрыва, произошедшего на прошлой неделе, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Times.

Взрыв произошел на приисках в провинции Фри-Стейт, ранее принадлежавших компании Harmony Gold. Несмотря на то, что прииски считались отработанными, на них продолжалась незаконная добыча золота.

"Одиннадцать нелегальных старателей были задержаны сегодня утром… Они заявляют, что под землей еще находятся тела", — приводит издание слова представителя полиции генерала-лейтенанта Лерато Молале (Lerato Molale).

Сообщается, что большинство из погибших – выходцы из других африканских государств, таких как Зимбабве, Мозамбик и Лесото.

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