В Индии сильный оползень заблокировал на дороге почти 14 тысяч паломников

20 мая 2017 10:42 (UTC+04:00)

Порядка 14 тысяч паломников застряли в индийском округе Чамоли на севере страны из-за сильного оползня, передает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

По данным издания, оползень сошел в пятницу днем в девяти километрах от города Джошимат рядом с одним из мест паломничества. Он заблокировал автомагистраль, соединяющую города Ришикеш и Бадринатх. Около 60 метров дороги были повреждены. Данных о пострадавших паломниках не поступало.

По словам начальника полиции округа Чамоли Трипти Бхатта (Tripti Bhatt), более 2,5 тысячи паломников были заблокированы в трех населенных пунктах округа. Еще около 11 тысяч паломников находились в городе Бадринатх.

Ожидается, что движение будет восстановлено к вечеру субботы.

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