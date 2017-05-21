В столице Венесуэлы автомобиль протаранил группу манифестантов

Легковой автомобиль совершил в субботу наезд на группу манифестантов в столице Венесуэлы, передает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.

По данным очевидцев, водитель, который затем скрылся с места преступления на своем авто, задел как минимум пятерых человек. Один пострадавший доставлен в больницу. При этом в ответ манифестанты успели разбить стекла в машине.

В субботу в Венесуэле прошли самые массовые демонстрации оппозиции с момента начала протеста 4 апреля, общее число протестующих превысило 160 тысяч человек.

Протесты начались после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов уже превысило 45 человек.