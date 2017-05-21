В Индии автобус попал в ДТП, шесть человек погибли

21 мая 2017 16:12 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 24 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в центральной Индии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Инцидент произошел недалеко от деревни Джогитикария утром после того, как водитель потерял контроль над управлением на крутом повороте. Скорость автобуса превышала норму в момент аварии", - цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, шесть человек погибли на месте, раненые были доставлены в ближайшие больницы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Личности пяти погибших были установлены.

Как сообщается, водителю будут предъявлены обвинения в превышении скорости и неосторожном управлении транспортным средством.

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