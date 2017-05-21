В Японии в воскресенье из-за жары госпитализировали почти 30 человек

21 мая 2017 17:13 (UTC+04:00)

Из-за жаркой погоды в Японии в воскресенье с тепловым ударом госпитализированы 29 человек, передает РИА Новости.

По данным телекомпании NHK, только в одной префектуре Гумма с тепловым ударом было госпитализировано 8 человек в разных городах в возрасте от 10 до 90 лет. В префектуре Саитама во время спортивного праздника в школе несколько человек пожаловались на недомогание, пять из них были направлены в больницы.

Как сообщило агентство Киодо, в префектуре Иватэ во время марафонского забега 16 участников в возрасте от 20 до 60 лет были госпитализированы с тепловым ударом.

В воскресенье почти на всей территории Японии установилась по-летнему жаркая погода. Наиболее высокая температура в 35,3 градуса была достигнута в городе Татебаяси префектуры Гумма. Но и в других районах отмечалась необычно ранняя для этого месяца жара. Так, в префектуре Фукусима столбик термометра поднялся до отметки 34,2 градуса, в префектуре Саитама – 34, в префектуре Тотиги — до 33,8 градуса. В японской столице зафиксирована температура — 33 градуса.

В 34 из 900 метеорологических пунктах зафиксирован исторический максимум температур для мая.

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