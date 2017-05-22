Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил в воскресенье запуском стратегической баллистической ракеты Pukgukson-2 средней дальности. Как сообщает информационное агентство KCNA, испытание было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях", передает ТАСС.

Глава КНДР остался доволен результатом и "распорядился начать серийное производство этой ракеты, предназначенной для стратегических войск страны", отмечает агентство.

Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР "поставил новые задачи в области развития национальных ядерных сил". Он также выразил уверенность, что "лояльные партии специалисты оборонной промышленности "будут производить больше чучхейского оружия, включая ударные ядерные средства корейского образца".

Ким Чен Ын, возглавляющий вооруженные силы страны в качестве маршала КНДР, также сфотографировался вместе с участниками запуска ракеты, отмечает ЦТАК.

Как сообщали в воскресенье японские и южнокорейские военные, КНДР провела очередной ракетный запуск. По их данным, ракета была запущена с территории уезда Пукчхан на западе страны в сторону Японского моря, где и упала, пролетев около 500 км.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило, что во вторник, 23 мая, Совет Безопасности ООН проведет закрытое совещание, на котором будет обсуждаться новый запуск ракеты КНДР.=