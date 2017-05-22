Генсек ООН призвал КНДР прекратить ракетные испытания

22 мая 2017 21:34 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Северную Корею прекратить проведение ракетных испытаний и вернуться к переговорному процессу по денуклеаризации, заявил в понедельник представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

"Для нас КНДР открыто нарушает резолюции Совета Безопасности, активизируя свою деятельность по испытанию баллистических ракет. Эти действия угрожают региональной и международной безопасности. Мы призываем КНДР прекратить дальнейшие испытания и дать возможность изучить возможность возобновления подлинного диалога", — сказал Дюжаррик.

На прошлой неделе с подобным заявлением выступил СБ ООН. После очередных ракетных испытаний КНДР 28 апреля и 13 мая, Совет Безопасности ООН потребовал от Пхеньяна больше не проводить испытаний.

КНДР провела пуск баллистической ракеты в минувшее воскресенье в 16.59 (11:59 GMT+4) с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета пролетела 500 км и упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии в 350 км от восточного побережья Корейского полуострова. Максимальная высота полета — 560 км.

Совет Безопасности ООН во вторник, 23 мая проведет экстренные консультации в связи с ракетным пуском КНДР. Встречу запросили делегации США, Японии и Южной Кореи.

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