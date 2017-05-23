В Венесуэле два человека погибли в ходе протестов

23 мая 2017 01:58 (UTC+04:00)

Число погибших за день в ходе протестов в венесуэльском штате Баринас увеличилось до двух человек, передает РИА Новости со ссылкой на депутата Национальной ассамблеи Мигеля Писарро.

"Сегодня (в понедельник) были убиты Йорман Бервесия и Джон Альберто Кинтеро в ходе репрессий по время протестов в Баринасе", – написал Писарро в своем Twitter.

Ранее сообщалось только о гибели учащегося 19-летнего Бервесии, в которого попала пуля, якобы выпущенная гвардейцем.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов уже достигло 50 человек.

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