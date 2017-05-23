Президент Филиппин ввел военное положение в одной из провинций страны

23 мая 2017 20:10 (UTC+04:00)

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство" группировкой, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, представитель президента Эрнесто Абелла сделал данное заявление в Москве, где Дутерте находится с визитом.

Ранее Дутерте заявил, что готов прибегнуть к убийству людей или введению военного положения в ряде регионов своей страны, если это поможет предотвратить ее упадок.

Новости по теме
Президент Филиппин назвал Трампа своим другом
Другие страны 21 мая 14:16
В столице Филиппин прогремел двойной взрыв
Другие страны 6 мая 17:38
Трамп провел "дружелюбный разговор" с президентом Филиппин
США 30 апреля 09:27
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2
Другие страны 29 апреля 01:07
На Филиппинах ликвидирован один из лидеров "Абу Сайяф"
Другие страны 22 апреля 17:54
По меньшей мере 24 человека погибли при ДТП на севере Лусона, Филиппины
Другие страны 19 апреля 00:03
Президент Филиппин назвал Трампа "прагматичным мыслителем"
Другие страны 17 апреля 02:53
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Филиппинах
Другие страны 16 апреля 10:48
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 12 апреля 04:09
К юго-востоку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны 11 апреля 20:01
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны 10 апреля 06:30
В магазине на Филиппинах мужчина взорвал гранату, четыре человека погибли
Другие страны 26 марта 15:28
В результате землетрясения на Филиппинах один человек погиб, 25 пострадали
Другие страны 5 марта 22:38
Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до шести человек
Другие страны 11 февраля 15:19
Жертвами землетрясения на Филиппинах стали 4 человека (Обновлено)
Другие страны 11 февраля 09:02
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,7
Другие страны 10 февраля 19:20
Боевики "Абу Сайяф" удерживают 25 заложников на юге Филиппин
Другие страны 23 января 18:54
Протестующие на Филиппинах сожгли американский флаг у посольства США
Другие страны 20 января 11:21