В Индии автобус с паломниками упал в реку, погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли после того, как автобус с паломниками упал в реку в индийском штате Уттаракханд, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел во вторник в округе Уттаркаши. В автобусе в момент происшествия находились паломники из штата Мадхья-Прадеш. Они возвращались из населенного пункта Ганготри, где протекает река Бхагиратхи, считающаяся главным истоком Ганга.

Автобус вылетел в Бхагиратхи вблизи местечка Наллупани. На настоящий момент извлечены тела 22 погибших, восемь человек госпитализированы. Причина ДТП пока не установлена.

Власти Мадхья-Прадеш объявили о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий родственникам погибших (около 3100 долларов США).

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.