В Индии автобус с паломниками упал в реку, погибли 22 человека

23 мая 2017 21:14 (UTC+04:00)

По меньшей мере 22 человека погибли после того, как автобус с паломниками упал в реку в индийском штате Уттаракханд, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел во вторник в округе Уттаркаши. В автобусе в момент происшествия находились паломники из штата Мадхья-Прадеш. Они возвращались из населенного пункта Ганготри, где протекает река Бхагиратхи, считающаяся главным истоком Ганга.

Автобус вылетел в Бхагиратхи вблизи местечка Наллупани. На настоящий момент извлечены тела 22 погибших, восемь человек госпитализированы. Причина ДТП пока не установлена.

Власти Мадхья-Прадеш объявили о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий родственникам погибших (около 3100 долларов США).

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.

Новости по теме
В Индии автобус попал в ДТП, шесть человек погибли
Другие страны 21 мая 16:12
В России в ДТП с двумя машинами пять человек погибли и двое пострадали
Россия 21 мая 10:15
В Индии сильный оползень заблокировал на дороге почти 14 тысяч паломников
Другие страны 20 мая 10:42
В Индии 50 человек пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 15 мая 10:20
В Индии при обрушении стены на свадьбе погибли более 20 человек
Другие страны 11 мая 05:43
В Нахчыване произошло тяжелое ДТП, 4 погибших
Происшествия 8 мая 21:16
Алпагут развивается в Индии (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 8 мая 15:11
В Испании автомобиль протаранил группу велосипедистов, двое погибли
Европа 7 мая 17:50
Во Вьетнаме число погибших в крупном ДТП с автобусом возросло до 12 (Обновлено)
Другие страны 7 мая 11:49
ДТП в Нигерии унесло жизни 26 человек
Другие страны 6 мая 22:57
Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графику
Туркменистан 6 мая 08:39
На севере Индии микроавтобус попал под лавину, 5 человек погибли
Другие страны 4 мая 20:02
В ДТП в Венесуэле погибли не менее тринадцати человек, почти 40 ранены
Другие страны 2 мая 21:51
Премьер Индии призвал активнее развивать экономические связи с Турцией
Турция 1 мая 14:32
В Пакистане автобус упал в ущелье, 11 человек погибли
Другие страны 30 апреля 12:02
В Китае число погибших при ДТП с автобусом достигло 12 человек
Другие страны 30 апреля 07:14
Присоединение Индии и Пакистана затруднит способность ШОС действовать сплоченно - эксперт
Казахстан 28 апреля 17:16
В результате ДТП в Азербайджане скончались двое и пострадали четыре человека
Происшествия 27 апреля 15:20